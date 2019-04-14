還有武統宣講團來台 蘇揆：嚴予禁止

2019-04-14

〔記者翁聿煌、陳鳳麗／綜合報導〕中國武統學者李毅遭驅逐案，政府果斷處理獲得不少好評，行政院長蘇貞昌昨天受訪表示，歡迎各國人士來台欣賞台灣的美好，但到台灣來卻宣傳武力統一，這非常不恰當、不友善，這種人不但要嚴予禁止，而且「如有入境、立刻驅逐」。

蔡：武統論危害台灣國安

蔡英文總統昨到南投參訪時，也被媒體問到對李毅遭驅逐出境的看法，她表示，民主社會講究言論自由，可是主張武統就不一樣，武統就是危害到台灣國家安全，因此必須讓李毅離境。

蘇貞昌昨到新北市中和區促銷屏東縣農特產，對於李毅被驅逐出境，但四月底又有一個「武統宣講團」即將來台，媒體詢問要怎麼處理？

蘇貞昌表示，台灣是自由民主開放的國家，歡迎各國人士都來看看台灣的美好、善良、好山好水，但來台灣後卻宣傳武力統一，這非常不恰當、不友善，這種人不但要嚴予禁止，而且「如有入境、立刻驅逐」。

蘇貞昌並說，相較於台灣的網路可以自由表達意見，中國就不是這樣，台灣人李明哲只不過在網路上發言就被中國政府關了五年，「我們只是驅逐對台灣主張武力統一的人，台灣其實非常友善。」

另外，對於高雄市長韓國瑜在美國批評民進黨不承認九二共識，卻又沒有新的論述；蘇貞昌借古論今回應說，以三國演義為鑑，當時面對曹操大軍壓境時，東吳群臣也有人主張和平、跟曹操統一，只有諸葛亮跟周瑜等有志之士堅持要保衛吳國及蜀國，最後大家團結抗曹，維護國家的平安，歷史昭顯，要引以為鑑。

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