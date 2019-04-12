深夜尋獲武統學者 移民署：今早將李毅遣返香港

2019-04-12 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕主張武統台灣的中國學者李毅受邀來台演講，引起各界反彈，移民署與陸委會協調後認定李毅違法，決定註銷他的入境許可，李毅似乎刻意躲避，讓移民署一度找不到他，直到昨深夜才確認到他在南投的一處民宿，移民署連夜安排他驅車往北，並讓他搭上今天一早起飛的班機，遣返回出發地香港。

「中國和平統一促進會」預定13日於台中舉辦「支持統一」的遊行及論壇，但活動竟邀請鼓吹「武統」台灣的中國學者李毅來演講，引發外界關注，行政院長蘇貞昌認為李毅來台有違反國安之虞，指示移民署、陸委會查明。移民署與陸委會協調後認定違法，決定註銷李毅的入境許可。不過一開始移民署透過他留下的聯絡資料，都無法取得聯繫，直到昨日深夜才找到，他人在南投縣竹山鄉的某處民宿。

綜合媒體報導，移民署確認到李毅行蹤後，與警方連夜安排他驅車往北。移民署方面表示，將安排李毅在桃園機場搭乘華航CI601班機，署長邱豐光也親自在桃機坐鎮，務求讓李毅搭乘7點25分起飛的班機，遣返回出發地香港。

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