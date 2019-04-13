李毅打頭陣 還有一個武統宣講團月底登台

2019-04-13

〔記者鍾麗華、劉慶侯／台北報導〕主張「武統台灣」的中國學者李毅昨遭驅逐出境，據了解，在「習五條」提出後，中共中央統戰系統近來動作積極，不僅安排李毅「打頭陣」，還透過統促黨總裁張安樂，安排中國學者四月底來台宣講武統。陸委會表示，將嚴格把關，對這些學者加以註記，禁止他們入境。

中華統促黨否認主導

中華統促黨昨表示，廿四日將與對方舉辦座談會，但否認來台全部行程是由統促黨所邀請和安排，指宣講團是由何方團體邀訪來台，他們並不了解。統促黨主席張馥堂則說，他知道黨部廿四日與中國學者有舉辦座談會，張安樂也有居中協調安排，但因並非由統促黨主導，他本身並沒有參與。

據透露，張安樂代為安排的「五人武統宣講團」，由中國海外民運人士王希哲擔任團長，另包括「當代智庫論壇」理事長李肅、美國普林斯頓大學博士馮勝平、美國智庫中華研究所所長郭岩華以及李毅。他們得知李毅被驅逐出境後，仍決定行程不變，並計畫若在台主辦方無法獲准辦公開演講，將私下找統派串連。

宣講團爭取會晤韓國瑜

據指出，「武統宣講團」於廿三到廿七日，在台北以統促黨名義串連統派社團與智庫、急統政黨，並於台大校友會館、台灣競爭力論壇等地，舉辦兩至三場座談會，他們也打算爭取與高雄市長韓國瑜會面。

宣講主題圍繞武統逼近

據透露，「武統宣講團」來台演講與座談主題，圍繞「武統台灣的逼近和不可避免」，以傳達二○二二年武統台灣的訊息。宣講團各有分工，像是中共中央政治局常委王滬甯的上海復旦大學同學和密友馮勝平，他此次是隨團觀察，並不發言。

據悉，李肅是對台武統派，主張「進行快速打擊式的武統台灣，且不惜付出中國東南沿岸經濟與社會民生受損的代價。」他一月初在北京舉行座談會，曾發表「統一大業的時限時機與文攻武統之道」一文，預料是這次來台的講稿。

值得注意的是，李肅的「當代智庫論壇」，背後有解放軍總參二部的軍情單位支持，是主導中國國家政策的高級智庫。李肅今年一月底、二月初奉中共軍方指示，赴美與美方智庫晤談，據「世界日報」當時報導，他們一行人傳達解放軍鷹派武統計畫買通俄羅斯太平洋艦隊封鎖台海，二○二二武統台灣的底牌。

移民署昨指出，王希哲並沒申請來台，李肅已於四月八日以個人旅遊名義申請來台，移民署已在十日核准，但對方尚未入境。如果彭勝平、郭岩華、李肅依申請入台，國境大隊人員將會在對方入境，「先行提示」不得有逾越和違法行為，若仍有違法事證，亦將立即遣返。

陸委會表示，民間智庫訪台須依大陸人民來台從事專業交流規定，送到移民署聯審會審查，若訪台目的是宣傳消滅中華民國、「一國兩制台灣方案」與「武統論」，政府會嚴格把關，對這四人加以註記，拒絕入境。

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