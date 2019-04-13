護台防中 民團催生反統戰法

2019-04-13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕凍袂條了！南部十多個民間團體、學生組織、本土社團與基進黨，昨天組成「護台防中立法行動小組」，主張台灣應加入世界民主國家的防中體系，儘快推動反統戰法。

組成「立法行動小組」 反制中國滲透

基進黨主席陳奕齊指出，有鑑於美、歐盟、澳洲等民主國家陸續推出法案防堵中國滲透，遭中國統戰侵略的台灣，更應有一部自己的反統戰法，應付新型態國安威脅。

台灣南社社長翁銘章說，中國與台灣統媒假借言論自由，破壞台灣民主，呼籲民進黨政府以最短時間，參考澳洲制定的「反外國勢力干預法」，制定我國的相關法案。

成大零貳社社長劉恆溦表示，近來假新聞氾濫，中國收購粉專、培養網軍的證據不斷出現，眼見中國的滲透浮上檯面，年輕人普遍感到焦慮，「當敵人已拿槍砲對準台灣，沒有再猶豫的餘地。」

中山大學放狗社社員林玟圻說，無國界記者組織及瑞典哥德堡大學的研究均指出，台灣遭受來自境外的假訊息入侵，已達不可忽視的地步。

台越文化協會會長、成大台文系教授蔣為文說，若台灣能通過一部跟先進民主國家防中法案相似的「反統戰法」，自然可讓國際理解台灣不是中國的一部分。

作家「戰鬥媽媽」王南琦強調「今日新疆，明日台灣！」台灣民眾一起站出來，拒絕一國兩制，不要九二共識！

「護台灣主權學生聯盟」發起人吳哲瑋、中山大學學生會會長林尚毅也指出，台灣對於反制中國勢力的干預，現行法律有所不足，希望透過反統戰法的立法討論，全民共同來補破網，讓國際看見台灣抵抗中國入侵的決心。

「護台防中立法行動小組」表示，已翻譯澳洲兩部「反外國勢力干預」法案，內容是處理假訊息、叛國行為、間諜活動及受外國勢力指示的代理人，以降低中國對澳洲的干預及影響。目前正邀集各界起草的反統戰法，將優先處理假訊息、間諜活動及中共在台代理人。

「護台防中立法行動小組」也提出台灣版草案綱要，並預告接下來將進行全台串連，共同推動護台防中立法。

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