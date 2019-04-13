李毅躲警察 深夜投宿無招牌民宿

2019-04-13

〔記者劉濱銓、張瑞楨／綜合報導〕中國武統學者李毅以觀光名義來台，卻受邀演講，被移民署等單位認定違法，昨日凌晨零時許，移民署台中專勤隊會同南投警方循線在南投竹山一間民宿找到李毅，隨即於清晨遣返，由於發現李毅的地點，與其原先入住的民宿不同，甚至在深夜才入住，警方研判李毅刻意躲避追查，但即使諜對諜，最終仍難逃警方嚴密查緝而被尋獲。

警方表示，李毅九日抵台，九、十日都投宿於南投縣竹山交流道附近的民宿，十一日到信義鄉玉山國家公園塔塔加健行，預定十二日到日月潭，研判他從信義山區一路下山時，就知道要被驅逐出境，前天深夜轉移陣地，改入住竹山市區民宿企圖躲藏，恐是拖延戰術。

警方指出，該民宿沒有招牌，隱身巷弄內，離竹山分局不遠，辦案人員根據李毅活動路線，以車追人，掌握行蹤，李毅半夜在民宿被查獲時，人仍清醒未就寢，表情錯愕，房內另有一名年約七十歲同行男性友人，移民署人員接手後，隨即安排遣返。

玉管處則說，有關李毅登玉山的傳聞，經查並無相關申請資料，尤其排雲管理站都會管制查核，無法逕自入山，推測只是在塔塔加園區活動而已。

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