親中團體活動 中市府竟掛名主辦

2019-04-13

〔記者黃鐘山、張瑞楨／台中報導〕中國和平統一促進會、中國台灣紅黨等親中團體於今天舉辦「支持統一」遊行，中市議員江肇國昨天踢爆，台中市政府與文化局竟出借市府場地，給親中團體辦活動，參與者都是來自中國的團體，市政府與文化局還掛名指導單位與主辦單位。江痛批，「紅色滲透、市府帶頭」、「乾脆把台中送給他們（中共）算了！」

被掛名 文化局：未經同意

對此，台中市文化局長張大春澄清，不知主辦團體「愛與和平旗袍會台灣總會」屬性，更不知這個團體與中國台灣紅黨可能有關聯，原以為這個團體是推廣衣服美學的民間團體，對方原本想租大墩文化中心等場地，舉辦推廣旗袍的活動，文化局建議對方向百貨公司租場地，對方卻反映租金太貴，文化局遂以一萬六千元台幣，代租場地供此團體辦活動。

張大春強調，中市府與文化局沒有同意列名指導、主辦單位，更沒有補助對方經費，對方未經同意就把文化局與中市政府掛名，文化局要求刪除，記者昨天傍晚查閱臉書，此團體已把有爭議的傳單文宣撤除，記者透過臉書詢問該團體始末，但未獲回應。

江肇國批評，今天舉辦支持統一的遊行，其中有一個主辦團體名為中國台灣紅黨，但該黨、「愛與和平旗袍會台灣總會」、「中華復興網」的臉書連結一起，顯示這三個團體的臉書管理人，是同一批人或同一個團體。

民眾發現「愛與和平旗袍會台灣總會」明天要在台中市政府惠中樓四樓辦活動，參與或承辦團體都來自中國，文化局與市府卻掛名指導單位與主辦單位。

江肇國批評，「這個週末及週日的台中很紅，紅色滲透還需要忙著花錢買粉專嗎？我們台中市政府都先幫忙買單了！」

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