驅逐李毅 蘇揆：恐怖份子 快走不送

2019-04-13

〔記者李欣芳、丁偉杰、吳俊鋒、鍾麗華／綜合報導〕極力鼓吹武統台灣的中國學者李毅昨被強制驅逐出境。行政院長蘇貞昌昨受訪表示，李毅以觀光之名來台灣宣傳武力統治台灣，不但是恐怖份子，比起我們的李明哲在中國被逮捕遭關押五年，我們把宣傳武統台灣的人驅逐出境，是「剛好而已，快走不送」。蘇揆並抨擊李毅企圖恐嚇台灣人民。

蘇揆昨天到嘉義市視察台中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫，針對李毅事件受訪表示，台灣的民主自由，是我們引以為傲的共同資產，也歡迎全世界都來看，但假借觀光卻要來台宣揚武統，恐嚇台灣人民，他的態度很簡單：驅逐出境。

蘇揆指出，假觀光之名，卻來宣傳要武力統治台灣，這不但是恐怖份子，而且比起李明哲（台灣非政府組織工作者）在中國被逮捕，只是因為言論就被關五年，我們把宣導要武力統一台灣的人驅逐出境，是剛好而已，快走不送。

徐國勇：主權豈容被侵犯

內政部長徐國勇昨受訪時強調，「和平是我們要的」，台灣有言論自由，但絕不容許被「侵門踏戶」，傷害主權。李毅到台灣目的與當初觀光的名義不一樣，有了武統台灣的企圖，甚至是行動，「主權豈容被侵犯」，予以遣返。

徐國勇強調，言論自由有一定界線，李毅違反法律規定，並非申請簽證目的，「當時若說他要來宣揚武統，絕對不會同意」。

陸委會主委陳明通昨出席台商張老師策進會活動前受訪表示，李毅違規跡象明顯，在總統蔡英文及行政院長蘇貞昌指示下，政府事先防範，迅速處理，未來也會從嚴檢討類似行為。

陳明通：將從嚴檢討類似行為

陳明通表示，李毅過去來台多次，我方早知對方「武統論」，這次配合北京「一國兩制台灣方案」、「武統論」，這是台灣社會所不容。李毅來台申請是來觀光，不是來宣揚政治主張，加上相關團體要來推動「一國兩制台灣方案」遊行，這是在消滅中華民國，我方無法接受。

未來是否會嚴審中國大陸學者來台？他說，依個案處理。他強調，陸委會以後會從嚴檢討，中國大陸人士來台從事不符許可目的的行為。

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