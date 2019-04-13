台灣統促會 被中國統促會列為分會

2019-04-13

陸委會：將依具體事證查處

〔記者鍾麗華／台北報導〕「中國和平統一促進會」今在台中市辦遊行，並舉行「和平統一融合發展論壇」，原邀請主張「武統台灣」的中國學者李毅擔任論壇主講人，但李毅昨已被驅逐出境。雖然台灣的統促會宣稱與中國無關，但中國的統促會官網，卻把台灣列為「中國的分會」。陸委會表示，目前尚在查證中，將依具體事證查處。

統促會是支持中國統一的「民間組織」，並在亞、非、歐等國設有分會，被視為中國針對海外華人的統戰機構之一。現任會長是中共政治局常委、全國政協主席汪洋；執行副會長是現任中共統戰部長尤權，其餘副會長多為中國全國政協副主席，雖號稱是「民間組織」，實際上官方色彩相當濃厚。

台灣的統促會與中國的同名，但台灣的統促會人員受訪時堅稱已成立超過三十年，非中國統促會台灣分會，「他們是他們，我們是我們」。不過，進入中國統促會官網，台灣的統促會卻被列為「中國的分會」。

二○一七年台灣統促會曾涉及財務糾紛，中國的統促會當時發表聲明表示，「近日有組織以中國和平統一促進會台灣分會名義舉辦相關活動，收取財物並產生糾紛。本會鄭重聲明，本會未設立台灣分會，也從未以台灣分會的名義組織任何活動。」

事實上，兩岸統促會往來密切，據中媒二○一五年報導，易振雯當年曾以台灣統促會理事長身分，參加中共福建省委黨校的「台灣社會菁英研修班」。去年六月，現任台灣統促會代理理事長陳景泰造訪泰國統促會，邀請參加當年度的中共福建黨校台灣菁英班，及參與在金門舉行的兩岸統一論壇。

對於兩岸統促會關係及遊行是否有中國介入？陸委會表示，仍在查證中。政府保障國人成立的社團組織，享有充分的言論與集會結社自由，但也要確保國家安全、社會安定。至於是否有相關組織被中國大陸操縱，或有各種不當關係、甚至大陸人士參與，政府依具體事證來查處。

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