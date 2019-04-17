蔡︰宣揚武統、一國兩制 可拒入境

2019-04-17

〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕為掌握近期國安動態，蔡英文總統昨召開例行國安首長會議，聽取國防部、陸委會等國安首長就中國軍機「遠海長航」騷擾，以及鼓吹「武統」、「一國兩制」人士來台問題情勢簡報。蔡總統並要求對相關來台人士入境目的應妥為掌握，若涉及有來台宣揚「一國兩制」、「武統」等鼓吹戰爭、恫嚇台灣人民活動，必要時應予拒絕入境。

繼旅美學者李毅因主張武統遭驅逐出境後，另有「武統宣講團」規劃四月下旬來台，並將串連統派社團與政黨舉辦座談會。「武統宣講團」成員包括當代智庫論壇理事長李肅、中國海外民運人士王希哲、美國普林斯頓大學博士馮勝平、美國智庫中華研究所所長郭岩華及李毅。

陸委會指出，政府均已掌握並陳報國安高層，總統對此裁示，應掌握相關來台人士入境目的，若涉有來台主張「一國兩制」、「武統」等鼓吹戰爭、恫嚇台灣人民活動，有影響國安和社會安定之虞者，政府應採取相應管制措施，必要時應予拒絕入境。

陸委會說明，不歡迎不尊重台灣主流民意及兩岸現實的中國大陸人士來台推銷「習五條」或「一國兩制台灣方案」，更反對來台宣揚武統或鼓吹戰爭，未來政府相關機關將予以嚴密注意、拒絕其入境。

陸委會也提醒少數國內人士，應該重視國家利益與社會觀感，不應參加或舉辦為中共主張背書、宣揚武統、鼓吹戰爭的活動。

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