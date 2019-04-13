李毅為何提倡武統台灣？學者指出「這原因」：他蠻可憐的

2019-04-13 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕主張武統台灣的中國學者李毅昨（12日）早上遭驅逐出境，讓許多網友鼓掌叫好。不過曾與李毅見面、合照的台師大政治研究所教授范世平表示「他其實蠻可憐的」，范指出，李毅在美拿到博士學位，卻找不到工作，最後因為發表「武統台灣」這種嗆辣言論才增加曝光度，「簡單來說，就是混一口飯吃」。

范世平今日在臉書發文PO出2年前與李毅的合照，表示2年前李毅曾來台師大拜訪，范還送了一本自己寫的書給他，當時覺得李毅就是個「大五毛」、強硬派，但態度還算客氣。「想不到他被驅逐出境」。

范世平表示，李毅其實蠻可憐的，在美國拿到博士學位卻找不到工作，回到中國後以為「海歸派」可以找到教職，卻失意一陣子，好不容易才找到中國人民大學重陽金融研究院的工作，但是「重陽研究院」算只是「掛搭」在人大的單位，等捐款燒光也就關門了，而李毅又只是兼職研究員，有一餐沒一餐的。

於是李毅就找到了新目標「武統台灣」，這種嗆辣言論吸引了五毛黨、毛左派的眼球，讓他立刻被「環球時報」等鷹派媒體注意，曝光度增加，加上習近平也採取對台強硬路線，讓李毅的知名度扶搖直上。

范世平表示，李毅就像退將王洪光、羅源一樣，已經超越現實與軍事基本知識的狂喊打爛台灣。更諷刺的是，「他們拿著綠卡喊愛國，當美國人卻喊統一，簡單來說就是混一口飯吃」。范世平最後表示，李毅被驅逐出境，證明中國對台灣完全沒有管轄權，中國人能否入境完全是台灣自己決定。不過他或許認為這樣也不錯，在台灣的知名度大增，就如他說的，只要韓國瑜明年當選總統，他就會回來；而且是風風光光的回來。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/