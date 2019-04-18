轉機想入境台灣「武統宣講團」王希哲在香港遭遣返美國！

2019-04-18 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕日前武統學者李毅受邀赴台發表演說，引起軒然大波後遭驅逐出境。今（18）日又傳出同樣主張「武統台灣」的中國學者王希哲，15日從美國搭飛機抵達香港準備轉機至台灣參加「兩岸關係研討會」活動，結果在香港機場被當局人員帶走，問話5小時後拒絕入境，並原機遣返美國。

本報日前報導，中國學者李毅昨被驅逐出境後，中共還透過中華統促黨總裁張安樂安排中國學者4月底來台宣講武統。據透露，張安樂代為安排的「5人武統宣講團」，由中國海外民運人士王希哲擔任團長，另包括「當代智庫論壇」理事長李肅、美國普林斯頓大學博士馮勝平、美國智庫中華研究所所長郭岩華以及李毅。他們得知李毅被驅逐出境後，仍決定行程不變，並計畫若在台主辦方無法獲准辦公開演講，將私下找統派串連。

根據《自由亞洲電台粵語部》報導，王希哲受訪時透露，自己一下飛機，護照一掃，就被帶到「小黑房」盤問5小時，在沒有任何文件或理由的情況下，就被原機遣返美國。同樣被邀請出席該活動的郭岩華則表示，香港入境處明確告訴王希哲，拒絕入境的原因是因為他（王）要前往台灣。

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