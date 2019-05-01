上海首辦世界犬展 場館附近竟賣「狗肉鍋」

2019-05-01 15:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國上海首次舉行為期4天的世界犬展，還打出「尊重生命、致愛世界」為口號，不過動物保護團體 ［國際人道協會」（Humane Society Internationa）竟然發現場館附近3間餐廳還高調賣狗肉，相當諷刺，引發動保人士和網友痛批。世界歷史最悠久狗會的「英國育犬協會」（Kennel Club），已宣布抵制這場犬展。

據香港星島日報報導，動保團體發現，就在舉辦犬展的不足20公里處，有餐廳的玻璃門外大字寫明販賣「狗肉鍋」，餐牌上還寫著狗肉餐。動保團體找出供應狗肉的屠宰場後，成功救出22隻狗狗，宰場聲稱這些狗來自徐州。徐州沛縣是知名的狗肉交易重地，當地會製造狗肉香腸、罐頭肉乾，供應給當地餐廳，還會生產冷凍狗肉運送至其他地方。

不少動物保護團體批評世界犬業聯盟（World Canine Organisation）決定讓中國取得狗展主辦權，社會行動網站上，反對中國主辦狗展的請願吸引超過70萬人連署。

國際人道協會估計，人類每年吃掉估計3000萬隻狗，中國就吃掉當中的3分之1。該協會上海分會職員說：「我們敦促中國採取行動，結束殘酷的狗肉交易。」

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