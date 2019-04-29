賽普勒斯驚傳首件連環殺人案 7名女子被害6人為亞裔

2019-04-29 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕賽普勒斯（Cyprus）驚傳連環殺人案，據悉共有7名婦女和女孩受害，目前當地警方已尋獲4具屍體；這也是賽普勒斯史上首件連環殺人案。

綜合外媒報導，整起案件在本月14日曝光，有遊客在人工湖附近的礦井發現38歲菲裔女子（Mary Rose Tiburcio）的屍體，20日礦井深處發現第二名被害人，也是來自菲國的洛薩諾（Arian Palanas Lozano）；25日、28日又分別在軍用靶場和人工湖發現第3和第4名死者的遺體。

涉有重嫌的35歲希臘陸軍上尉梅塔克薩斯（Nicos Metaxas）坦承自己殺了5名婦女、2名女孩，且其中6人是亞裔。據稱，梅塔克薩斯2016和2017年間鎖定外國婦女，在交友網站上和對方約會，再約出來殺害；目前警方正在搜查湖泊，盼能盡快找到其他遺體。

由於早在2016年時，已有被害者家屬陸續通報親友失蹤，當局卻未予以重視，如今警方的疏忽飽受外界抨擊。部分民眾還26日還在賽普勒斯總統府前舉行抗議活動，高舉「譴責性別歧視」、「抗議種族主義」等標語，以哀悼7名罹難女性。抗議人士馬普利都（Maria Mappouridou）表示，認為有必要所有失蹤、被殺害的女性發聲。

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