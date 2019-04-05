美國連環殺手35年殺90人 獄中詳繪受害者畫像
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美國78歲的連環殺手利托（見圖）坦承自己過去35年內曾犯下90起兇殺案，可能是美國史上殘殺人數最多的殺人犯之一。（歐新社）

美國78歲的連環殺手利托（見圖）坦承自己過去35年內曾犯下90起兇殺案，可能是美國史上殘殺人數最多的殺人犯之一。（歐新社）

2019-04-05 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國78歲的連環殺手利托（Samuel Little）坦承自己過去35年內曾犯下90起兇殺案，可能是美國史上殘殺人數最多的殺人犯之一。美國聯邦調查局（FBI）近日公布利托在監禁期間繪製的受害者畫像，希望民眾可以幫忙辨識，確認受害者的身分。

綜合外媒報導，利托去年向警方自白，在1970至2005年間殺了90人，他針對處於社會邊緣的性工作者或毒蟲下手，手法通常是勒斃對方。死者遍布美國數州，包括德州、亞利桑那州、馬里蘭州、加州及密西西比州等地。然而至目前為止，執法部門僅確定利托與42起謀殺案有關聯，其他尚待確認；利脫也因謀殺罪被判終身監禁，現在在德州一處監獄服刑。

FBI公布的11張畫像，是利托被捕入獄後所繪。他詳細畫下受害者的臉部細節，例如被害人的眼睛、髮色，及被殺害時所配戴的首飾，利托雖能提供90名受害人的名單和他犯案地點，但他不清楚確切的作案日期；目前警方仍持續努力，將利托的證詞和受害女性的特徵進行比對，期盼能查清更多受害者身分。

  • 圖為利托繪製的受害者畫像之一。（圖擷取自推特）

    圖為利托繪製的受害者畫像之一。（圖擷取自推特）

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