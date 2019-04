美國連環殺手35年殺90人 獄中詳繪受害者畫像

2019-04-05 22:29

〔即時新聞/綜合報導〕美國78歲的連環殺手利托(Samuel Little)坦承自己過去35年內曾犯下90起兇殺案,可能是美國史上殘殺人數最多的殺人犯之一。美國聯邦調查局(FBI)近日公布利托在監禁期間繪製的受害者畫像,希望民眾可以幫忙辨識,確認受害者的身分。

綜合外媒報導,利托去年向警方自白,在1970至2005年間殺了90人,他針對處於社會邊緣的性工作者或毒蟲下手,手法通常是勒斃對方。死者遍布美國數州,包括德州、亞利桑那州、馬里蘭州、加州及密西西比州等地。然而至目前為止,執法部門僅確定利托與42起謀殺案有關聯,其他尚待確認;利脫也因謀殺罪被判終身監禁,現在在德州一處監獄服刑。

FBI公布的11張畫像,是利托被捕入獄後所繪。他詳細畫下受害者的臉部細節,例如被害人的眼睛、髮色,及被殺害時所配戴的首飾,利托雖能提供90名受害人的名單和他犯案地點,但他不清楚確切的作案日期;目前警方仍持續努力,將利托的證詞和受害女性的特徵進行比對,期盼能查清更多受害者身分。

Since our last #update on 2/13/2019, 10 additional drawings by Samuel Little based on his memories of his victims have been added to the map and story, and one of the original 16 images has been replaced. Help law enforcement identify Little's victims: https://t.co/EzjQHit8Cd. pic.twitter.com/PxEnsYTB6v