聲援香港「反送中」大遊行 吳釗燮：一國兩制就是「神話」

〔即時新聞/綜合報導〕港人擔心香港政府修訂「逃犯條例」若經立法會通過,將衝擊司法獨立。昨(28)日香港「民間人權陣線」發動「反送中大遊行」,估計13萬人為表達自由和安全不容侵犯而走上街頭,廣獲外媒關注。我外交部長吳釗燮也發文聲援並指出,此次港人遊行規模顯示,中共所謂的「一國兩制」就是一場神話(MYTH)。

吳釗燮在推特上表示:「香港黃傘遊行的巨大規模清楚地顯示出,專制中國所謂的『一國兩制』只是『神話』!」吳釗燮表示,台灣與肩靠肩的與捍衛法治及自主的人站在一起,並為香港加油打氣。

香港昨日的遊行廣受外媒關注。英國廣播公司(BBC)指出,此次遊行是香港繼2014年的「雨傘運動」後,規模最大的一次示威活動。美國《華爾街日報》不但指出這是香港近年來參與人數最多的一次抗議行動以外,也以「近年來最強烈的抗議活動」與「民眾抗爭運動重新復活」形容。

除此之外,報導香港此次遊行的外媒還包括:彭博社、英國《金融時報》、日本《朝日新聞》、卡達半島電視台、路透、美國《每日郵報》等。

根據《劍橋辭典》的詞條,「Myth」除了可翻譯為「神話」以外,也可翻譯為「普遍被相信但錯誤的想法」。

The massive yellow umbrella demonstration in #HongKong shows very clearly that authoritarian #China's "one country, two systems" is a MYTH! #Taiwan stands shoulder to shoulder with those defending autonomy & rule of law. 香港加油! JW https://t.co/xcb46B6v5T