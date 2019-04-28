香港「反送中」遊行13萬人抗惡法 民陣揚言包圍立法會

2019-04-28 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民間人權陣線」今（28）日發起「反送中」遊行，號召港人上街反對政府修訂《逃犯條例》，主辦方表示有13萬人響應活動，民陣副召集人陳浩桓揚言，如果政府不願撤回草案，將發起包圍立法會。

由香港民陣發起的「反逃犯條例」遊行，今日下午3時40分時從銅鑼灣東角道出發遊行至香港立法會，示威民眾要求港府撤回極具爭議的引渡相關條例修正案，其容許港府以「單次個案」方式，將在港嫌犯引渡至台灣、澳門及中國等地受審，引發北京藉此進行司法迫害的疑慮。

根據港媒報導，相較於3月31日抗議修訂《逃犯條例》遊行，這次參與人數明顯比較多，人潮擠爆銅鑼灣起點，有民眾推著嬰兒車一家大小一同參與。由於人數眾多，民陣在警方要求提早開始遊行，遊行隊伍末端直到晚間7時45分才抵達立法會示威區。

主辦方民陣表示，今日遊行有13萬人參與，警方則稱最高峰時有2萬2800人參與，但兩個數字都是佔中後的遊行人數新高。

民陣副召集人陳皓桓表示，今日遊行人數只是一個開始，如果政府不願意撤回修例，民陣將會發起包圍立法會。他也指出，這次並非各政黨或團體煽動港人，而是特首林鄭月娥和保安局長李家超煽惑港人上街遊行。

香港眾志秘書長黃之鋒上台發言說，政府視民意如無物，集會人數多，是向政府證明，港人並未心死，未來能否擋下《逃犯條例》修訂，除了取決於議會內的票數，更取決於議會外的香港人。

民主派議員毛孟靜指出，立法會週二將舉行相關法案委員會第2次會議，民主派承諾「盡做一切」，反對「惡法」。她提到，目前人在台灣的銅鑼灣書店前店長林榮基，託她向香港人說，每人都應盡一分力，並非只看見希望才堅持，而是堅持才有希望。

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