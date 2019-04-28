佔中2子從容入獄 泛民主派發起遊行反「送中」條例

2019-04-28 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港西九龍裁判法院24日宣判2014年「佔領中環」（或稱「雨傘革命」）運動9名被告的刑期，其中被判16個月的陳健民與被判8個月的黃浩銘，於昨日移監服刑，2人上囚車時都面帶微笑，從容服刑。他們在入獄前也呼籲港人反對《逃犯條例》修改，上街保衛香港，阻止一國吞噬兩制，香港民間人權陣線今日下午也將進行反惡法大遊行，呼籲所有香港市民挺身而出捍衛人權。

綜合媒體報導，領導香港「佔中」爭民主示威的香港中文大學副教授陳健民和立法會議員黃浩銘，於上週分別被判刑16個月及8個月後，昨日上午從荔枝角收押所離開，分別坐上囚車前往西貢壁屋監獄及赤柱監獄，2人被戴上手銬、手持一袋個人物品，並在上囚車前朝媒體所在位置面帶微笑，從容服刑。同樣被判16個月的香港大學副教授戴耀廷則是會在下週一移監服刑，至於被判8個月的立法會議員邵家臻，則是在荔枝角懲教所被發現心律不整，暫時被留醫觀察。

被判刑的4人在入獄前紛紛呼籲港人反對《逃犯條例》修改，香港前總督彭定康昨日說，修訂《逃犯條例》並非修補法律漏洞的必要途徑，反倒會侵犯香港的核心價值和穩定，威脅政治活動，也是直接攻擊一國兩制的原則和香港法治下的自治，貶低香港自主地位，且會為商界製造恐慌。

今日下午泛民主派將發起反「送中」（引渡逃犯）條例遊行，主張「不要再有政治犯」、「抵抗極權司法」，呼籲所有香港市民挺身而出捍衛人權，預計下午3時將在銅鑼灣東角道集合，並於4點開始遊行前往立法會。

香港眾志秘書長黃之鋒也表示，對於目前身在獄中的戴耀廷、陳健民、邵家臻和黃浩銘等人來說，上街行動就是回報他們的付出與奉獻，讓他們知道他們並不孤單。黃之鋒也說，「不論高等法院，還是人民法院，本來，香港就不應再有任何一個政治犯，要接受政治審訊，繼而被關進牢房。不論反對送中條例，還是拒絕極權司法」，都希望民眾能一起上街參與遊行。

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