香港「反送中」遊行抗惡法 歌手何韻詩：人人自危

2019-04-28 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民間人權陣線」今（28）日發起「反送中」遊行，號召港人上街反對政府修訂《逃犯條例》，長期支持香港民主運動的香港歌手何韻詩稍早呼籲民眾上街力挺，她直言，這項法案一旦通過，「人人自危，包括你同我」。

由香港民陣發起的「反逃犯條例」遊行，原定今日下午4時從銅鑼灣東角道出發，但因參與人數眾多，人潮擠爆起點，主辦單位宣布活動提早20分鐘開始，將遊行至香港立法會，香港多位公眾人士親自出席力挺，不少民眾高舉「黃色雨傘」參與遊行。

香港歌手何韻詩和黃耀明今日也現身遊行隊伍中，她稍早在臉書呼籲「今天3點，銅鑼灣見」，她更明言，這項法案一旦通過，人人自危，「包括你同我」。她在遊行現場受訪時說，｢更差的事只會愈來愈多，我們不要氣餒，不要放棄那些已付出代價的人，既然我們還有自由，更加要用盡自由保住初心。｣

黃耀明則說，逃犯條例是令人人自危的事，將來可能會有很多人『被犯法』，很多人會墮入這個新的法律漏洞，「我們不能容許這件事發生。」他又指，若修訂通過，不用被引渡，香港也會出現很多政治犯，他今日站出來，是希望香港不再有政治犯。

香港女演員林建明昨日也在臉書發文稱，港府修訂《逃犯條例》衝擊每個香港人，甚至來港過境的「任何人」，「一落機已有機會『被抓捕』，這可能是大陸的商業競爭對手，可踩中的『地雷』難以想像」，呼籲民眾4月28日「站出來吧！」

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