阿嬤愛讀書！ 南韓小學招收文盲長者入學

2019-04-28 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕南韓全羅南道康津郡一所小學，因為面臨少子化，招收不到新生，校方靈機一動，決定改招高齡的文盲阿嬤入學。此舉不但解決了招生危機，更讓阿嬤們一圓讀書的夢想。

根據《紐約時報》報導，現年70歲的阿嬤黃月琴（音譯）今年就讀小學一年級，她每天都和她的3個孫子一起搭乘黃色公車上學。她的孫子就是她的同校同學，一個幼兒園、一個三年級、另一個五年級。

黃月琴一生都是文盲，她記得她曾躲在一顆樹後面哭泣。因為60年前，她看見她的朋友都上小學，她卻必須留在家裡養豬務農、照顧弟妹。後來她將6個孩子扶養長大，讓他們全都讀到高中或大學。

然而，隨著時間過去，黃月琴一直有個遺憾，那就是她不能像其他母親一樣，寫信給自己的孩子。黃月琴說：「寫信給我的孩子，那是我一生夢寐以求的事。」今年，她終於得到上學的機會了。

近幾十年來，全球面臨少子化問題，南韓也不例外。去年南韓出生率僅剩0.98，創下歷史新低。農村地區問題更加嚴重，南韓位在康津郡的大邱小學，就因為少子化無法招到新生，現在全校只剩22人，包括四、五年級的學生各一名。

小學面臨倒閉危機，校長李珠英（音譯）表示：「我們四處尋找，只希望能找到一個珍貴的孩子，讓他就讀一年級，但沒有找到。」她和當地居民無論如何都想要保留這間擁有96年歷史的學校，最後校方想出一個辦法，他們決定讓希望學習的高齡村民入學。黃月琴和另外7名年齡在56到80歲的女性報名參加這個計劃，另有4名女性將於2020年入學。

黃月琴的一個兒子5年前辭去了在一間汽車零件工廠的工作，回到康津定居。他的妻子盧順雅表示：「如果沒有學校，有誰會想在這裡成家呢？」

當地的教育機關對校方的提議感興趣，黃月琴從3月起正式開始上課。和許多新生一樣，黃月琴在入學第一天哭了，但她不是因為害怕，而是喜極而泣。她說：「我簡直不敢相信這一切！背著書包一直是我的夢想！」

和其他教室不同，這所學校一年級的教室裡配有沙發和加熱墊，方便年長的學生能坐在溫暖的墊子上學習。一年級導師鄭語喬（音譯）教他們讀寫和發音。對於她教導的年長新生，她形容：「他們可能是這裡唯一要求更多作業的學生。」

黃月琴說：「學校非常有趣。」但她同時也為此感到歉疚，因為草莓收穫季節即將到來，她卻待在學校學習。為了彌補，她特別在凌晨4點起床，在上學前幫忙家人一起採草莓。黃月琴的兒子也說：「自從我的母親開始上學以來，她變得更幸福了。她的臉上總是充滿笑容。」

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