5歲幼兒納入義務教育 黃昆輝呼籲速推動

2019-04-28 10:17

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣受少子化威脅，每個孩子都是寶，政府目前已有5歲幼兒免學費政策及幼教公共化政策，黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝今早受訪表示，歐美很多國家和GDP人均所得少於台灣的亞洲國家如泰越等，均已把5歲納入義務教育，行政院和教育部現在實施國教向下延伸5歲幼兒教育義務化是最好的時機，符合家長的高度期待，是「百分之百最接地氣」的教育政策，總統、院長及教長也會因此在教育史寫上新的篇章。

黃昆輝教授教育基金會今天舉辦「五歲幼兒教育義務化全面實施」焦點座談會。他表示，5歲幼兒教育義務化政策是倡議很久卻未能落實的政策，1984年政府提出學制改革方案時，即主張把5歲以上兒童納入義務教育範圍，1988年第6次全國教育會議，也倡議「國教向下延伸一年」，之後亦多次重提此政策，可惜好多次倡議均未落實。

根據兒童發展心理學研究，現代兒童營養豐富，早熟的快，加上環境文化刺激豐富，學習力強且知識增多，應該要提早學習。黃昆輝教授表示，歐美國家早就把5歲納入義務教育，GDP人均所得在台灣之下的亞洲國家，例如泰國、越南、菲律賓等國也已採5歲幼兒教育義務化。「這些國家都可以，為什麼台灣不可以？」

黃昆輝教授認為，要倡導公平正義的價值，教育機會均等落實是非常重要，而5歲幼兒教育義務化是落實教育機會均等的重要政策，針對目前的公私立幼兒園之落差，經過義務化政策，也可減少不公平。他直言，現在年輕父母育兒負擔重，少子化起於父母生養不起孩子，生育率可因義務化政策而提高。

政府為何一直沒有做？黃昆輝教授表示，任何一個政策推動都會遇阻力和困難，亞洲大學教授盧美貴專精的研究，探求困難所在和解決方法途徑為何，提出問題和解決方案。他強調，5歲幼兒教育義務化政策符合國際趨勢，且是民眾的高度期待。去年基金會作電話民調有81.7％支持5歲幼兒教育納義務教育，今年盧美貴的問卷調查也有81.8％支持，調查結果幾乎一致，希望行政院和教育部把握契機、順勢而為、付諸實施。

黃昆輝教授指出，雖然政府過去採取5歲免學費或私幼公共化政策，不足以全面提升幼教的教育品質，但也是為幼兒教育義務化鋪好了路，身為教育工作者，有必要在此時，呼籲政府儘速實施5歲幼兒教育義務化政策，如此國教將向前邁進一大步，總統、院長、教育部長和主管官員則是創造歷史，為教育史寫上新的篇章。他強調，符合國際趨勢、又是民眾高度期待、遇到的困難亦可化解，府院部應把握現在時機作出決策，早點成立5歲幼兒教育義務化推動小組，讓「百分之一百最接地氣的政策」早日上路。

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