要讓年輕人敢生 朱立倫開解方提4面向

2019-04-24 17:08

〔記者林良昇／台北報導〕已表態參選總統的前新北市長朱立倫持續發表相關政見，對於台灣生育率偏低的問題，朱立倫以他在新北市長期間推動的經驗，提出4面向，認為重點在於「年輕人養兒壓力大」、「公共托育的成效」、「老幼共托新模式」、「托嬰中心的安全」等面向。

朱立倫今在臉書發文表示，少子化是台灣當前最迫切的問題之一，新生兒出生率在全世界排名倒數第一。如何能讓年輕人更敢生、多生幾個，減輕養育的煩惱？他過去在新北市大力推動公共托育中心，是全國地方首長第一個做的，數量也是全國最多。

朱立倫表示，他跟很多年輕父母聊過，不約而同講到在台灣養小孩壓力很大，尤其年輕時工作壓力重，薪資成長緩慢，很多年輕人根本不敢結婚，就算結了婚也不敢生小孩，就算生了小孩也不敢生第二胎。而台灣的國民教育體系只要上了小學，父母的負擔就會減輕不少，第一是時間，第二是學費。所以如何幫年輕爸媽減輕孩子6歲之前的負擔，是最重要的課題。

朱立倫也說，他卸任時，新北市公托中心已成長到60家，加上跟許多私托中心和保母合作，總共提供大約1萬4千個托育名額。大大提升了父母把小孩送到外面托育的信心。也因為提供了上千個托育老師的職缺，連帶讓北部的幼保科系熱門起來。

對於老幼共托的新模式，朱立倫指出，他這次到台東，參訪了和親堂共托中心。台東的隔代教養非常普遍，為了照顧更多長輩跟小孩，就以「老幼共托」的模式一起照顧長輩跟小朋友。和親堂設計了很多課程，可以讓老人家與孩子一起學習成長。日本有一項研究，多跟小孩子相處，可以減緩老人家老化的速度，同時孩子也得到很好的照料。

而近期托嬰中心的相關意外，朱立倫則認為，不能只是把責任都推給托嬰老師，也不能完全倚賴監視器，必須避免下一次的悲劇。專家有建議可以從3個方面著手：包含持續加強托育老師的在職與職前訓練、加強托育中心主管與老師的溝通、強調親師溝通的重要性。讓大家具備更多的同理心，才能讓我們的下一代平安快樂的長大。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/