私校拚生存 盼法規鬆綁助轉型

2019-04-14

高中職學生變少、學校變多 發展特色教學又受限

〔記者蔡亞樺、楊金城、洪瑞琴／綜合報導〕少子化後，學生升學高中或高職的選擇權變多增廣，私校競爭激烈，發展特色教學成為私校辦學最主要解方。「廿多年前，全台一年學生四十萬人，現在一年僅廿萬出頭，學校數反而變多，要生存真的很拚。」台南陽明工商校長吳榮堂說。

台南市目前有二十三所私立高中職，仍隸屬國教署管轄，沒有地方自主權，轉型相對困難；且以南市一百八十八萬人口比例，多達廿三所私校，更有招生競爭壓力。

長榮中學校長王昭卿表示，私校要發展特色教學，受到收費標準的限制以及諸多法令限制，建議政府應給予私校學費及雜費的限制鬆綁，並賦予董事會決策彈性空間，「法規鬆綁、嚴格管控」雙管齊下，才能讓私校有轉型活路，例如配合中央「二○三○雙語國家政策」，私校可轉型雙語實驗學校先驅。

添購專業設備 南市私校努力經營特色科別

「國中會考成績5C就可以上國立高職，少子化加上公立高職爭搶學生，私立高職真的要很拚。」新營私立育德工家校長張榮修說。最近育德工家為提供飛機修護科學生實習之用，購買了輕航機、無人機，還設置航空館等教學設備。「一定要努力經營特色科別讓人看到」。

少子化看不到谷底 北市私立高中也危急

據北市教育局統計，十年來高職減一百六十三班、學生減少逾萬人，今年度高職高一新生首度跌破萬人，僅九六三二人。台北私立高中狀況也危急，私立中興高中因財務問題，一○六學年度（前年八月）遭北市教育局處分停招，立人高中也在一○七學年度（去年八月）主動申請停招。

附設職業類科的十信高中，去年換名改制為完全中學，新名為幼華高中，積極轉型，不僅在高中增設電競實驗班，也向下增設國中部，躲過危機。

只招收女生的台北市私立達人女中校長李美鶴直呼：「少子化非常非常非常嚴重，尤其台北市，現在出生率下滑還看不到谷底。」學校面臨挑戰時，一度思考是否招收男生，後來認為女校是達人的特色與傳統，招生作法堅持不改。

李美鶴指出，達人長久以來著重語文，尤其英文，是學校特色也是強項，因此加深加廣學習語文的環境，希望讓中產階級學生在達人享受體驗到高價的教育。學校特別的做法是讓外師與學校本地教師共同備課，讓外師教學時除連結國外的文化，也能融入瞭解台灣當地文化。

歌手蕭敬騰的母校北市私立滬江高中，近年積極打造「電子競技運動產學培訓中心」，去年八月試辦電競產業課程，開設硬體、行銷、轉播等電競相關課程，形成電競產業鏈，培養電競人才。

少子化衝擊私立高中職相關統計

新營育德工家為了提供飛機修護科學生實習之用，設置航空館等教學設備。（記者楊金城攝）

南市學甲天仁工商因招不到學生，早在一百零四年停辦。（記者楊金城攝）

南市新營育德工家為了提供飛機修護科學生，甚至買了輕航機和無人機作為教學之用。（記者楊金城攝）

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