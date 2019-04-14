教團籲公布資訊 避免誤觸地雷學校

2019-04-14

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化衝擊私立高職最劇，教師團體和家長團體認為是過往家長選校的排序習慣，及學校資源多寡等原因所造成的結果，提醒教育部應該公布各項辦學資訊，避免家長和學生誤觸地雷學校；對辦學不佳的私校，該退就退，多投資公立技職學校提升技職教育。

有效控管 辦學不佳的私校該退就退

全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，高中職本來就是公校較優，私校較易受衝擊，在供過於求下，會選私校的家長多選力拚升學的私校，近幾年部分私立高中因此招生很好，甚至逆勢增班。

目前家長選校優先順序多依明星高中、公立高中、績優私立高中、公立高職、私立高中、私立高職、進修學校一路排下來；私立高職、又以高職進修部、實用技能學程、綜合高中的學生人數減少最多。

黃耀南認為，OECD國家公私立學生人數比例為八比二，我國約是五成三比四成七，私校占比偏高，教育部應公布各項資訊，讓學生及家長清楚知道各校辦學情形，避免誤觸地雷；對於辦學不佳的私校，要有效控管。

寄存名額減班 恐製造註冊率提高的假象

全國教師工會總聯合會理事長張旭政則質疑，教育部「寄存名額」減班政策，恐只是製造註冊率提高的假象，以目前出生數來看，可預見私立高職的學生人數仍會不斷下降，終至沒有足夠學生可支撐辦學，教育部應儘快建立妥適的退場機制。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，私立高中職非常兩極化，一種是高收費、辦得非常好，一種辦得「二二六六」，卻仍接受政府補助，要減班就應該減後者。

全國家長教育志工團體聯盟理事長吳福濱表示，少子化對私立高職招生影響最大，政府應考慮再降低班級人數，但私立學校一旦被降低班級人數，收入減少恐更影響教育品質。對部分經營困難的私立高職，政府應該提高退場誘因加速其退場。

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