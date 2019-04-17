新生人數差點掛零！這間國小送自行車

2019-04-17 13:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕最近各國小正進行新生報到，烏日溪尾國小今年學區的新生人數竟是零，學校好緊張，擔心一個新生都沒有，特公告報到的新生可獲一台變速自行車，但早在公告前就已報到3位新生，沒有一位新生是在公告後報到，學校強調，3位新生還是會送自行車，而且開學前報到還是會送自行車。

溪尾國小位處於台中市烏日、彰化、南投之間，是台中市一所非常偏僻的小學，雖位居台中市轄區，但電話號碼的區域號碼卻不是台中市的04，而是南投縣的049。

很多學校的新生都減少，而位處偏僻的溪尾國小更難招到新生，每一年級只有一班，目前全校只有24位學生，等於一個年級只有4人，雖然學生少，但老師相當用心在教學，校長沈翠蓮與老師們力推特色教學，如自行車遊社區、擺渡過溪、拍片小導演等，要吸引到外地人來就讀。

去年有3位新生來就讀，其中2位是家長受到學校特色教育的吸引，1位是戶籍雖不在溪尾，但父母都住在溪尾。

今年學校接獲戶所通知，新生數為零，讓學校很緊張，很擔心招不到新生，因此學校跟家長會商議，因為學校很重視小朋友自行車探索社區的教育，因此決定公告今年只要來報到新生，就贈送一台自行車，經費大家一起籌。

溪尾國小的特色教學已打出口碑，在未公告贈送自行車訊息前，已有3位小朋友來報到，其中有2位外來的小朋友，也是看中溪尾國小的特色教學，其中一位雖不住溪尾，長輩戶籍在溪尾國小，希望就近讓長輩照顧。

沈翠蓮表示，目前報到已截止，沒有一位小朋友是為了腳踏車來報到，雖然已報到的3位小朋友並非在公告後才報到，但是學校仍然會送3位小朋友一人一台自行車，而且是可變速自行車。

沈翠蓮表示，雖然報到已截止，但在開學前，來報到的新生還是會贈送自行車，希望更多的新生一起來溪尾國小就學。

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