台裔楊安澤「擊敗川普的候選人」2020美總統大選熱門人物

2019-04-27 10:48

〔即時新聞/綜合報導〕台裔美籍的民主黨總統候選人楊安澤(Andrew Yang)提倡以人本至上的資本主義,日前他表示他將是擊敗川普的候選人,因為他正專注於提出可以改善人們生活的解決方案,其中包含振興新聞業的政見,也受到民眾關注。

日前,楊安澤以鮮明且幽默的定位被說成是「The opposite of Donald Trump is an Asian man who likes math(川普的相反,就是個喜歡數學的亞洲男子)」,據他的推特(Twitter)貼文表示,他會是擊敗川普的候選人。

因為他鮮明的創業家色彩,他提出以人本至上的資本主義,並提出每月向年滿18歲成人發放1000美元(約新台幣3萬915元)的政見,迅速掀起不少話題。他表示,他正在從整個政治領域中獲得支持,因為他專注於提出可以改善人們生活的解決方案。

此外,他提出振興新聞業的相關政見。他認為不少記者對未來感到擔憂,每個總統候選人應都提出一個支持當地新聞的計劃。楊安澤提議,將發起地方新聞基金,由聯邦通信委員會運作管理,資助地方媒體、非營利組織、圖書館等對象,促進形成「新的支持模式」,以利財源不斷減少的地方媒體持續生存。

綜合媒體報導,2020美國總統大選,民主黨內有意角逐提名的參選人,競爭激烈。截至目前為止,已經有19位參選人表態並已投入競選活動。包含前副總統拜登(Joe Biden)在內,不過,楊安澤強烈的個人風格,已讓他成為此次總統大選的熱門人物。

Politicians come to Iowa and talk to local journalists. Meanwhile many of the local papers are going under and journalists are worried about their futures. Every presidential candidate should have a plan to support local journalism as vital to democracy. https://t.co/rWgetu88UO