台裔楊安澤「擊敗川普的候選人」2020美總統大選熱門人物
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台裔美籍的民主黨總統候選人楊安澤（Andrew Yang）提倡以人本至上的資本主義，日前他表示他將是擊敗川普的候選人，因為他正專注於提出可以改善人們生活的解決方案，其中包含振興新聞業的政見，也受到民眾關注。（路透）

台裔美籍的民主黨總統候選人楊安澤（Andrew Yang）提倡以人本至上的資本主義，日前他表示他將是擊敗川普的候選人，因為他正專注於提出可以改善人們生活的解決方案，其中包含振興新聞業的政見，也受到民眾關注。（路透）

2019-04-27 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕台裔美籍的民主黨總統候選人楊安澤（Andrew Yang）提倡以人本至上的資本主義，日前他表示他將是擊敗川普的候選人，因為他正專注於提出可以改善人們生活的解決方案，其中包含振興新聞業的政見，也受到民眾關注。

日前，楊安澤以鮮明且幽默的定位被說成是「The opposite of Donald Trump is an Asian man who likes math（川普的相反，就是個喜歡數學的亞洲男子）」，據他的推特（Twitter）貼文表示，他會是擊敗川普的候選人。

因為他鮮明的創業家色彩，他提出以人本至上的資本主義，並提出每月向年滿18歲成人發放1000美元（約新台幣3萬915元）的政見，迅速掀起不少話題。他表示，他正在從整個政治領域中獲得支持，因為他專注於提出可以改善人們生活的解決方案。

此外，他提出振興新聞業的相關政見。他認為不少記者對未來感到擔憂，每個總統候選人應都提出一個支持當地新聞的計劃。楊安澤提議，將發起地方新聞基金，由聯邦通信委員會運作管理，資助地方媒體、非營利組織、圖書館等對象，促進形成「新的支持模式」，以利財源不斷減少的地方媒體持續生存。

綜合媒體報導，2020美國總統大選，民主黨內有意角逐提名的參選人，競爭激烈。截至目前為止，已經有19位參選人表態並已投入競選活動。包含前副總統拜登（Joe Biden）在內，不過，楊安澤強烈的個人風格，已讓他成為此次總統大選的熱門人物。

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