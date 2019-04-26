拜登宣布2020問鼎白宮 川普酸腦子不好

2019-04-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前副總統拜登廿五日正式宣布投身二○二○年美國總統大選，為目前表態參選的眾多民主黨人中，最有經驗與知名度最高的政治家，也公認是最有機會為民主黨奪回白宮的強棒。早已宣布尋求連任的美國總統川普，對拜登宣布參選表示歡迎，但也不忘虧拜登腦子不好，黨內對手是怪咖。

七十六歲的拜登，透過張貼在推特上的一段三分半鐘的影片，正式宣布問鼎白宮，為迄今宣布參加民主黨總統候選人黨內初選的第廿人。拜登說，他宣布參選，是因為無法坐視川普「從根本上改變美國的個性」、「國家的核心價值」、「在世界上的地位」、「我們最重要的民主」，「這一切造就了美國，而今美國岌岌可危」。拜登曾於一九八八年與二○○八年兩度投身民主黨總統候選人黨內初選，並於二○○八年成為歐巴馬的競選搭檔，最後擔任副總統長達八年。

儘管在華府政壇奮鬥近半世紀，立場溫和的拜登對勞工階級仍深具吸引力，他與同樣年逾七旬、立場偏左、一六年黨內初選中表現不俗的佛蒙特州參議員桑德斯，被視為民主黨兩大熱門參選人；民調顯示，拜登在民主黨人之中的支持率達廿九．三％，桑德斯廿三％。不過，拜登日前被踢爆輕薄女性，恐不利黨內初選選情。

川普隨後發推文歡迎「愛睏喬」（Sleepy Joe，川普幫拜登取的綽號，Joe為拜登的名字）參選，但也不忘奚落拜登，指他希望拜登能有長年受到質疑的智慧，好籌劃一場成功的初選競選活動，因為民主黨初選會廝殺得很難看，拜登得與一些懷抱病態與瘋狂想法的人對戰，「但若你（拜登）成功，我們在（總統大選）起跑門見。」

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