因應人工智慧 美台裔總統參選人：成年人每月發3萬

2019-04-15 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕第59屆美國總統大選將於明年（2020年）舉行，計畫參與民主黨黨內初選的台裔美籍人楊安澤（Andrew Yang），是民主黨史上首位爭取總統提名的亞裔人士，他昨日上媒體節目說明競選主張，提及「自由紅利」（freedom dividend）計畫，他認為人工智慧（AI）將逐漸在許多工作領域取代人類，並主張每月發放給每一位成年人1000美元（約3.1萬元台幣）當成基本收入。

綜合媒體報導，美國總統大選將於明年舉行，雙親來自台灣的企業家楊安澤昨日上美國有線電視新聞網（CNN）節目談論競選主張，過程中被問及，對於機器人或人工智慧（AI）未來將逐漸在許多工作領域取代人類，將如何因應，以確保美國人在接下來的新時代中維持競爭力。

楊安澤對此表示，人工智慧取代人類是無法阻擋的趨勢，他提出「自由紅利」計畫，針對18歲以上的成年人，主張每月發放給每人1000美元，作為不涉及任何勞動的基本收入，他認為這將能創作2百萬個新的工作機會，並希望能藉此幫助數以千萬計的美國人順利適應這場經濟與技術變革。

雖然這項主張吸引到不少人關注，但針對這項經濟政策的合理性，部分經濟學家仍抱持懷疑態度。

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