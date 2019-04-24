諧星剛當選總統 普廷立刻加速發護照給東烏克蘭人

2019-04-24 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕克姆林宮今（24）日發出聲明說，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）已簽署了一道行政命令，將加快東烏克蘭叛軍控制地區頓內次克（Donetsk）以及盧干斯克（Luhansk）居民申請俄國護照的速度。

據《路透》報導，東烏克蘭親俄叛軍控制的頓內次克及盧干斯克已於2014年4月分別自行宣布獨立，迄今只受彼此及南奧塞提亞共和國承認。

俄國總統普廷今天簽署一道行政命令，將加速這2個地區民眾申請俄國護照程序，逐漸將2地納入俄羅斯管轄。

這2支分裂主義叛軍長期受烏克蘭政府質疑受到俄羅斯煽動，據《路透》蒐證，證明俄羅斯確實有給予這些烏克蘭分裂份子軍事上的支持。

烏克蘭週日（21日）才剛剛舉行完總統大選，由41歲喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）取得壓倒性勝利，擊敗53歲現任總統波洛申科（Petro Poroshenko），而澤倫斯基承諾尋求解決烏克蘭的衝突，普廷此舉被視為立即出招考驗澤倫斯基；而目前烏克蘭政府尚未對此發表評論。

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