假戲真做！烏克蘭總統大選 諧星以73％壓倒性贏總統寶座

2019-04-22 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭21日舉行總統選舉第二輪決選，根據最新的投票結果，喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以逾73%得票，擊敗尋求連任總統波洛申科，獲得壓倒性勝利，成為首位「政治素人」總統，改寫烏克蘭歷史。

綜合媒體報導，在首輪投票中，澤倫斯基得票率是波洛申科的將近兩倍；決選前所有民調也顯示，他的支持率大幅領先波洛申科，在第二輪決選開票，澤倫斯基就一路領先，直接開票結束，戲劇性的登上總統寶座；而得票僅約25%的波羅申科已承認落敗，並祝賀對手。

澤倫斯基在競選總部向支持者發表談話，保證未來不會讓人民失望，以「凡事都有可能」一句，向在前蘇聯解體後獨立的國家喊話，烏克蘭是擺脫僵化政治的例子，任何事情都可能發生。

澤倫斯基本身是一名喜劇演員，在當地熱播的政治諷刺電視劇《人民公僕》中扮演肅貪的總統，大受歡迎，在現實生活上，從沒有從政經驗，去年12月31日宣布參加總統競選，沒有提出具體政綱，只是在社交網站上進行競選宣傳，也很少接受傳媒訪問，不過，在社交媒體上，他受到很多年輕選民的認同，認為他可以革新政壇。

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