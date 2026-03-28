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    首頁 > 生活

    健保10大癌症醫療費排行出爐 胰臟癌擠下胃癌入榜

    2026/03/28 18:39 記者邱芷柔／台北報導
    健保署公布最新「前10大癌別醫療費用支出統計」，胰臟癌擠下胃癌進榜。（示意圖，取自Freepik）

    健保署公布最新「前10大癌別醫療費用支出統計」，胰臟癌擠下胃癌進榜。（示意圖，取自Freepik）

    健保署公布最新「前10大癌別醫療費用支出統計」，胰臟癌首度擠進榜單。醫師分析，這並不代表胰臟癌發生率上升，費用增加主要與治療與給付改善有關。

    健保署統計，2025年醫療費用支出前10大癌症依序為肺癌、乳癌、大腸癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、非何杰金氏淋巴瘤、白血病、食道癌與胰臟癌，其中胰臟癌擠下胃癌入榜。

    台大醫院外科部醫師吳健暉分析，從流行病學角度來看，胰臟癌目前仍缺乏有效篩檢工具，短期內患者人數不易大幅增加，因此這波醫療費用成長，主要來自治療進步與就醫可近性提升，過去選擇放棄治療的病人，如今更願意接受治療，帶動整體醫療支出上升。

    他進一步指出，第四期化療藥物與膽道支架納入健保給付，也是費用增加原因之一，不過，目前給付仍有不足，術前與術後輔助化療已納入國際治療指引，在台灣卻尚未全面給付，病人往往需自費約15萬至25萬元，建議應依循國際指引，逐步將術前、術後及晚期胰臟癌標準化療納入健保，補足治療缺口，才能真正提升整體照護品質。

    健保署醫審及藥材組組長黃育文說，胰臟癌雖人數不多，但健保署仍持續追蹤成長情形，並將臨床用藥納入給付檢討。她也提到，「胃癌」因幽門螺旋桿菌篩檢與治療推動已有成效，雖未進入去年前十大醫療支出癌別，但今年仍會針對胃腸道癌、頭頸癌等常見癌症進行用藥盤點與政策規劃，未來若有新藥，也會盡快跟上國際治療指引。

    值得注意的是，攝護腺癌是近五年來就醫人數及藥費支出增幅最高的癌別，其中人數年均成長達8.63%。台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，攝護腺癌已是國內男性第三大癌症，預估每年新診斷人數將突破萬人，主要與人口老化及就醫人數增加有關。

    查岱龍表示，近年晚期治療已有多項新型抗荷爾蒙藥物，且健保在一定條件下已納入給付，對病人幫助顯著。不過目前台灣第四期轉移性攝護腺癌比例仍接近三成，明顯高於美國推動PSA篩檢後約3.5%至5%的水準，建議未來朝精準篩檢政策發展，在避免過度診斷的同時，也能及早找出高風險族群。

    而「肺癌」去年醫療費用約287億元居首，就醫病人數約11萬人，近五年年均成長高達8.33%。台北榮總胸腔腫瘤科主任羅永鴻指出，早期肺癌多可治癒、晚期則需長期治療，負擔差異大，低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢推動下，將原本晚期才發現的個案提前找出，短期內人數與費用雖上升，但預期5至10年後，晚期病例可望下降。

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