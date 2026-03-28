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    首頁 > 國際

    與伊朗達成協議 泰國油輪可通過荷姆茲海峽

    2026/03/28 19:28 編譯管淑平／綜合報導
    圖為3月初停在阿曼外海的油輪。（路透檔案照）

    圖為3月初停在阿曼外海的油輪。（路透檔案照）

    回應美國和以色列對德黑蘭的聯合軍事行動，伊朗實質封鎖荷姆茲海峽，並傳出打算向通行船隻收取「過路費」後，泰國政府28日宣布，已與伊朗達成協議，讓泰國油輪可安全通過荷姆茲海峽。

    《法新社》28日報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）當天在記者會上表示，「已經達成協議，允許泰國油輪平安地穿越荷姆茲海峽」，他表示，這項發展會有助於紓解對燃料進口的憂慮，「有了這份協議，就更有信心不會重演類似3月初發生的運輸中斷情況」。

    自2月28日開戰以來，伊朗大幅限制該海峽航運。海事追蹤平台Kpler數據指出，3月1日到3月26日為止，通過荷姆茲海峽的貨物運輸量暴跌了95%。同時，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）統計，3月已至少有24艘商船，在波斯灣或荷姆茲海峽遭到攻擊或發生事故，其中11艘為油輪。3月稍早，一艘泰國散裝貨船在該水域遭攻擊，3名船員失蹤。

    根據美國能源部旗下能源情報署（EIA）數據，經荷姆茲海峽運輸的原油和液化天然氣，80%是運往亞洲。大多數東南亞國家正受到燃料供應困難之苦，泰國一度為此實施柴油價格上限，但是在供應吃緊壓力下，本週已調漲，每公升價格上漲6泰銖。

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