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    首頁 > 生活

    週日上午仍有大雨！下週二起劇烈天氣雷雨、陣雨不斷

    2026/03/28 19:32 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天（29日）上午仍要注意大雨！中央氣象署預報，東北季風持續影響，明天清晨到上午東北部、東部地區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢；下週二起連續兩波鋒面報到，加上東北季風影響，幾乎天天有雷雨和陣雨。

    氣象署預報員張承傳說，明天下午後天氣才會回穩，持續到下週一，但下週二（31日）起又有鋒面接近，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區也有局部短暫雷陣雨，之後天氣也很不穩定，不時有雷雨、陣雨等較劇烈的天氣。

    「下週三（4月1日）同時有鋒面通過及東北季風增強，天氣很不穩定」，張承傳指出，當天中部以北、東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區也有局部短暫陣雨，且當天清晨到上午，中部以北地區有局部較大雨勢。

    張承傳說，下週四（4月2日）東北季風減弱，但水氣仍多，中部以北及東半部地區仍有局部短暫陣雨，緊接著下週五又有一道鋒面接近，下週六受到鋒面影響，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨。

    張承傳也提醒，明天到後天夜晚及清晨，馬祖及北部地區有局部霧或低雲影響能見度；下週二（31日）東南部地區也有焚風發生的機率。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

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