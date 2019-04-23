諧星昔演總統 今當選烏克蘭總統

2019-04-23

曾提加入北約與歐盟 普廷拒道賀

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕烏克蘭廿一日舉行總統大選決選，開票結果一如預期，四十一歲喜劇演員澤倫斯基以壓倒性的得票率，擊敗五十三歲現任總統波洛申科，成為烏克蘭首位「政治素人」總統。宣布勝選後，澤倫斯基矢言「重啟」與東部分離主義份子的和平談判，並透露談判代表「將有變動」。歐盟、美國等國領袖均向澤倫斯基致賀，但俄羅斯總統普廷拒絕向澤倫斯基道賀。

沒具體執政藍圖 稱不讓民眾失望

逾九成六的開票結果顯示，決選投票率八十五％，澤倫斯基得票率七十三％，波洛申科得票率僅二十四％。澤倫斯基二十一日晚間在競選總部向支持者表示：「我不會讓大家失望的。我想告訴所有前蘇聯的加盟共和國，看看烏克蘭，凡事都可能成真」。澤倫斯基過去唯一的從政經驗，僅止於在電視劇中扮演總統角色，競選期間也沒有提出具體的執政藍圖，憑藉民粹、反貪訴求，便成功擄獲已受夠貧窮及政府貪瀆的選民，漂亮勝選。

澤倫斯基二十一日表示：「我們將繼續進行明斯克談判，我們會重啟談判」。德、俄、法、烏四國二○一五年在明斯克就烏東軍事衝突達成和平協議，但至今仍未能遏阻衝突；政府軍和親俄叛軍經常互控對方違反明斯克協議下的停火要求。政府軍與東部分離主義份子近五年的內戰，已奪走約一．三萬人性命，死亡人數還在增加中。而烏克蘭當前依賴國際援助與俄國能源供應，新任總統必須和俄國總統普廷及國際貨幣基金（IMF）打交道。

外界對澤倫斯基的外交政策所知有限，他過去僅表示希望烏國加入歐盟及北約組織（NATO）。美國總統川普二十二日致電恭賀澤倫斯基，表達對烏克蘭領土完整的支持。歐洲理事會主席圖斯克讚揚烏克蘭展現「成熟的民主」，與北約秘書長史托騰伯格異口同聲地表示期待與澤倫斯基合作。法國總統馬克宏、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）也致電恭賀澤倫斯基勝選，英國外交大臣杭特詼諧地說，「現在你成為真正的公僕」。

經濟、打貪、內戰、國會 嚴峻挑戰

主要走親西方路線的澤倫斯基，動態備受莫斯科關注。俄國外交部二十二日表示，澤倫斯基勝選顯示烏國「民心思變」；俄國總理梅德維傑夫表示，莫斯科因此有了與烏克蘭改善關係的機會。分析認為，澤倫斯基未來主要的挑戰，包括烏東戰事、府會關係、改善國內經濟與政府貪瀆；沒有政治包袱的澤倫斯基，或許更有可能與俄國達成政治協議，但仍須克服籌組有效率的行政團隊、贏得十月國會大選等難關。

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