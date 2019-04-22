諧星總統為烏俄關係帶來轉機？俄：言之過早

2019-04-22 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨（21）以素人之姿高票當選烏克蘭總統，選民對這名非典型政治人物相當買單，期待他能為國家帶來新氣象。然而，面對虎視眈眈的俄羅斯，澤倫斯基對於如何處理烏俄關係尚未有明確表態，俄羅斯今（22）表示，能否和這名新烏克蘭總統合作，還言之過早。

綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）、法國總理馬克宏（Emmanuel Macron）已致電向澤倫斯基祝賀，德國總理梅克爾（Angela Merkel）則表態支持；至於俄國克里姆林宮（Kremlin）的態度，發言人佩斯可夫（Dmitry Peskov）表示，「總統普廷（Vladimir Putin）有沒有可能向澤倫斯基道賀或合作，現在還言之過早，要看他的實際行動再來判斷。」

澤倫斯基說，他會跟隨前任烏克蘭總統的親歐盟路線，但也曾表示，會嘗試改善與俄羅斯的關係。

佩斯可夫表示，俄羅斯尊重烏克蘭人民的選擇，但這次選舉，住在俄羅斯的烏克蘭公民遭禁止投票，選舉合法性受到質疑。

2014年，一連串的衝突使烏俄關係相當不睦。那年，烏克蘭爆發流血革命，推翻時任的親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych），表達親歐立場；隨後，俄羅斯併吞克里米亞，並在東烏克蘭衝突中力挺分離主義份子。

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