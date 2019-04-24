網傳中國開始「整肅」LGBT 註記身分上報、下架媒體專區

2019-04-24 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國同性婚姻並未合法，對於同性戀等多元性別，中共一貫採取「不支持、不反對、不提倡」的態度。然而近日中國網民間瘋傳官方開始「整肅」多元性別的消息，學生疑被要求註記多元性別身分，論壇、媒體上的多元性別專區也傳消失。

據暱稱「納信」的中國網友所分享截圖顯示，有人在北京工業大學的班級群組中要求學生登記「性少數群體」（多元性別）的身分，並以表格的方式「上報」。其中有人表示，確實有同性情侶遭到舉報並被「勸退」中。

另一位分享同樣截圖的網友表示，中國官方已經統計出某省內同性戀數量，身分資料也被註記完成，但是具體的方法和手段不能公開。他補充道：「希望這些截圖是假的。如果不是假的，是要抓去電擊嗎？」

據了解，中國網路媒體《好奇心日報》的LGBT（多元性別部分簡稱）專欄被撤，百度貼吧的「trans」（跨性別）討論區也顯示「抱歉，根據相關法律法規和政策，本吧暫不開放」。

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