怒罵柯文哲「X你娘」 滅火器主唱再嗆比藍營首長沒LP

2019-03-25 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲訪美演講時，談及同志大遊行時因稱：「『我』雖然投票的時候投反對，可是『我』允許12萬5千人上街頭去」，引發軒然大波，柯文哲臉書事後解釋「我」是指民眾，而非本人投下反對票。對此，樂團滅火器則辱罵柯文哲「X你娘」，並嗆他比藍營首長還沒LP。

滅火器樂團昨（24）日於大港開唱擔任第二天壓軸，主唱楊大正提到台北市長柯文哲自曝反同婚，盛怒之下爆粗口辱罵：「昨天有個市長說他在同志婚姻投下反對票，我要說，我X你娘咧」，引爆全場歌迷歡呼。

對此，楊大正昨晚也於臉書發文表示，聽說開始有柯粉私訊粉專要求道歉，但自己不可能道歉，如果有法律問題就法律解決就好，「各位柯粉要討厭我或我的樂團請自便，這種節骨眼我絕對不會跟所有退步的價值妥協」。

楊大正說，自己曾以為柯文哲是進步的力量，也在他的競選場合上站過台，「我在這邊吐自己兩口口水以示唾棄」。首先，自己在市長選舉期間沒有發表任何言論，是因為寧可柯文哲選上，也不願意看見國民黨再度拿下台北市；而對於「兩岸一家親」也沒多大的反感，因為柯搞不好有什麼苦衷或什麼算計，反正這種話一堆人在講就算了。不過，楊大正表示對於婦聯會事件就完全不能接受，「最讓我賭爛柯的是北農的事情」。

楊大正質問，同婚的事情你選前閃避，選後洋洋得意的說自己投反對票，「這不是騙票是什麼？」、「遊行是人權，為什麼要經過你允許？」、「那些藍營的首長不是都大大方方跟護家盟手牽手嗎？還不是選上了，我覺得你比他們都沒懶趴」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/