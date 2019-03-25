澄清同婚立場 柯文哲：人權不應拿來公投，怪怪的

2019-03-25 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲訪美演講時，談及同志大遊行時因稱：「『我』雖然投票的時候投反對，可是『我』允許12萬5千人上街頭去」，引發軒然大波。對此柯文哲今（25）日對此回應，表示當時說的「我」是指台北市民，另外也稱去年的公投「怪怪的」，因為人權不應當拿來公投。

對於訪美演講發言引來風波，柯文哲表示：「當時『我』的意思是指台北市民，並不是我個人，因為在公投中大部分人還是反對同志議題，但是12萬5千人的遊行在台北市可以平順的進行，所以講那個『我』是指台北市民」。

柯文哲也話鋒一轉表示：「對去年那個公投我還是很有意見」、「這種同志議題其實不應當公投」、「其實是這樣啦，如果投出來是51比49，難道那49人就完全聽那51人的意見嗎」、「所以民主政治喔，少數服從多數，但後面還有一句話，多數要尊重少數」、「所以這種價值、人權的東西不應該拿去公投」、「我對去年公投投這個還是覺得怪怪的」。

對於滅火器樂團楊大正因此爆粗口辱罵，柯文哲則笑回：「這也沒辦法，每天罵我的人很多」、「別人修養不好啊你想怎樣，所以要告他還幹什麼，不然就算了啊」，而對於楊大正批他比藍營更沒LP，柯文哲則淡然表示：「這就他的批評，聽一聽就好」。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/