汶萊「石刑」處死同性戀 外交部警示：外國人也適用

2019-04-04 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕汶萊3日發布敕令，宣布自即日起將同步採行回教律令及普通法雙軌制，針對同性性行為以及通姦行為，最高可處以亂石刑等。外交部今提醒，汶國律令同樣適用非穆斯林及外國人，若前往汶萊商旅務必遵守當地法令及尊重回教風俗，如國人遭遇危難也可尋求外交部駐處提供必要協助。

汶萊2013年發布《2013年伊斯蘭刑事法典》，次年起分階段實施，雖然其中針對同性性行為、通姦的殘酷懲罰條例，在國際抗議下暫緩，但3日時汶萊總理府發布敕令，宣布自即日起將同步採行回教律令及普通法雙軌制，同性戀被列為非法行為，最高可處鞭打、砸石至死等。

外交部今日則提醒，汶國律令亦適用非穆斯林及外國人，觸犯汶萊政府律令的偷竊犯將處以截斷手腳，同性戀及通姦罪者則將處亂石刑等，國人前往汶萊商旅務必遵守當地法令及尊重回教風俗，若國人在汶萊境內遭遇急難，也可撥打駐汶萊代表處緊急聯絡電話+673-8956338，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話:0800-085-095，以便駐處提供必要協助。

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