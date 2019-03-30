汶萊「石刑」砸死同性戀 喬治克隆尼籲：抵制9家汶萊投資飯店

2019-03-30 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕東南亞國家汶萊4月3日開始新法上路，相關法律針對同性性行為以及通姦行為，最高可處以鞭刑、亂石砸死。好萊塢影星喬治克隆尼為此投書媒體，呼籲抵制比佛利山莊大飯店等，汶萊政府投資的9家飯店。

克隆尼在新聞網站Deadline Hollywood中投書譴責汶萊，「在這則新聞中，我們看到世界倒退到獨裁的專制主義。」，他表示，過去我沒有做好功課，因為我不曉得是誰持有這些飯店。但我們真的要花錢贊助侵犯人權的行為嗎？我們真的要去資助謀殺無辜人民嗎？我們每次在這9家飯店消費，就是將錢送去給那些用鞭刑或亂石砸死人民的國家口袋裡。

喬治克隆尼點名的9家飯店分別是:

1.英國倫敦的多徹斯特酒店（The Dorchester）

2.英國倫敦的公園巷45號店（45 Park Lane）

3.英國阿斯科特的考沃斯公園飯店（Coworth Park）

4.洛杉磯的比佛利山莊大飯店（The Beverly Hills Hotel）

5.洛杉磯的貝爾艾爾飯店（Hotel Bel-Air）

6.法國巴黎的莫里斯酒店（Le Meurice）

7.法國巴黎的雅典娜廣場酒店（Hotel Plaza Athenee）

8.義大利羅馬的伊甸酒店（Hotel Eden）

9.米蘭的薩維亞普瑞斯普酒店（Hotel Principe di Savoia）

同性戀在汶萊被視為犯罪，最高可被處以10年徒刑；另外，汶萊對盜竊罪行，首次斬手、再犯砍腳懲罰。國際特赦組織譴責，「汶萊的刑法典是有嚴重瑕疵的立法，當中包含許多侵犯人權的條款」。

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