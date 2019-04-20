治療同性戀斂財 強國醫生：要糾正你這扭曲的心理！

2019-04-20 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國在2001年早將同性戀去病化，但民間還是有不少診所或民俗療法以治療同性戀為名斂財。近日就有中國記者暗訪幾處醫院診所，均聲稱他們能夠幫助病人糾正這種「扭曲的心理」，且絕對有效。

根據《澎湃新聞》報導，記者假扮成同性戀者到河南鄭州一間中醫查訪，表明自己是想治療「性傾向不正常」的症狀，之後就被帶去精神科，交了590元人民幣（約2700新台幣）做多項「檢查」，中醫師更向記者直言「要糾正你這個扭曲的心理」，當記者表示回家考慮是否要接受治療時，醫師還不以為然的回：「還有什麼好想？你這種扭曲必須是在這個科（精神科）來治療！」

最後記者花了528元人民幣（約2400新台幣）拿了藥，醫師也向記者保證過去曾多次治好病人，且都沒有「復發」的狀況發生。另外，在廣西南寧一間精神科診所聲稱同性戀要靠「催眠法」治療，雖然不用服藥，但是1小時的治療費就高達500元（約2300新台幣）。催眠師更稱，這種病有分先天和後天，「那只要是先天的肯定就是上輩子帶來的！」

報導指出，中國政府在2001就將同性戀去病化，規定心理診所遇到尋求這方面幫助的民眾只能提供心理諮商，不得從事任何治療動作，但民間還是有不少人避同性戀唯恐不及，甚至有家人會將家裡的同性戀者強迫就醫，且大多醫生表面上聲稱同性戀不是種病，但還是會收取治療費。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/