南非教堂屋頂坍塌13死 民眾聚集為傷亡者禱告

2019-04-19 20:45

〔即時新聞/綜合報導〕南非誇祖魯—納塔爾省(KwaZulu-Natal)一座基督教五旬節派教堂今(19)日在舉行復活節相關儀式時不幸崩塌,29人緊急送醫,至少13人死亡。

據英國《BBC》報導,南非誇祖魯—納塔爾省一座基督教五旬節教派教堂,今日在舉行復活節相關儀式時屋頂不幸倒塌,造成13人死亡,多人輕重傷。

當地警方表示,這起事故歸因於週四(18)晚間的一場豪大雨。據當地媒體報導,教堂屋頂崩塌時有很多人正在室內休息,他們正在準備為期1週的基督教復活節儀式。

今日稍早,當地民眾聚集在教堂前,在大帳篷內為傷亡者舉行禱告儀式。

#Churchcollapse Prayer service underway at Pentecostal Holiness Church in eMpangeni, KZN. Thirteen people died when a section of the wall collapsed. #eNCA pic.twitter.com/x7cz9CQmj6