南非教堂屋頂坍塌13死 民眾聚集為傷亡者禱告

2019-04-19 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕南非誇祖魯—納塔爾省（KwaZulu-Natal）一座基督教五旬節派教堂今（19）日在舉行復活節相關儀式時不幸崩塌，29人緊急送醫，至少13人死亡。

據英國《BBC》報導，南非誇祖魯—納塔爾省一座基督教五旬節教派教堂，今日在舉行復活節相關儀式時屋頂不幸倒塌，造成13人死亡，多人輕重傷。

當地警方表示，這起事故歸因於週四（18）晚間的一場豪大雨。據當地媒體報導，教堂屋頂崩塌時有很多人正在室內休息，他們正在準備為期1週的基督教復活節儀式。

今日稍早，當地民眾聚集在教堂前，在大帳篷內為傷亡者舉行禱告儀式。

相關影片請見：

#Churchcollapse Prayer service underway at Pentecostal Holiness Church in eMpangeni, KZN. Thirteen people died when a section of the wall collapsed. #eNCA pic.twitter.com/x7cz9CQmj6 — Siphamandla Goge （@SiphamandlaGoge） 2019年4月19日

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