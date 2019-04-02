夢幻冰山突崩塌！巨浪襲擊遊客驚逃

2019-04-02 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕冰島最廣為人知的傑古沙龍冰潟湖（JökulsárlónLagoon）因景致優美吸引不少遊客到此觀賞，不過昨日許多遊客在靠近冰潟湖時，大片冰山突然滑落，形成巨浪撲向民眾，不少人紛紛逃竄，所幸無人傷亡。

綜合外媒報導，遊客在傑古沙龍冰潟湖湖中一處「Breidamerkurjokull」冰川觀賞，影片中可見遊客不斷往前走，突然大片冰川滑落，掉進海中形成巨大波浪向遊客襲來，遊客紛紛趕緊向後逃竄，幸好遊客當時尚未接近冰川，在冰川滑落的瞬間即時向後，無人受傷。

《Accuweather》報導，一名拍下整個驚悚畫面的導遊曼特勒（Stephan Mantler）表示，現場看起來像是發生了一起小海嘯，捲起巨大海浪淹沒了海岸，遊客紛紛為了保命四處逃竄，他說：「我們都會提醒到遊客若看到冰川滑落必須趕緊離開海灘。」

據了解，傑古沙龍冰潟湖因冰川大量融化，約於90年前出現，科學家曾警告「Breidamerkurjokull」冰川及其他冰川恐會在200年內融化消失，而冰潟湖的面積將不斷擴大。

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