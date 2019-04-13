2棟大樓倒塌！巴西違建釀5死13人失蹤

2019-04-13 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕巴西里約熱內盧當地12日上午發生兩棟公寓大樓倒塌事件，造成5人死亡，9人受傷。據傳仍有13人失蹤，但尚無法證實人數。

綜合媒體報導，兩棟大樓倒塌事件發生在木澤馬（Muzema）社區，消防隊表示，經過一日搜索已救出至少10人，但恐還有13人失蹤，軍方正派出士兵參與搜救行動。里約熱內盧市政府表示，木澤馬社區恐60多棟住宅都為非法建築，事發後，市政府下令拆除另外3棟有倒塌危險的樓房。

市政府指出，倒塌的兩棟大樓皆為非法建築，分別在去年11月和今年2月建成，因為結構問題被禁止入住，但發展商仍賣樓給居民。據當地居民說，這些建築仍在施工中，但已經有很多人住進去。里約市政府曾在去年11月下令停止施工，但因當地由民兵控制，不易稽查，需要軍警的支援才能展開行動。

蘇薩與替人幫傭的妻子省吃儉用，每月付貸款半年前搬到新公寓，實現了擁有自己的房子的夢想，自此擺脫了在里約最大貧民區荷西亞（Rocinha）付房租的生活。但隨著大樓倒塌自己的夢想也破滅了。不過，他仍仍感謝上蒼，讓他們一家四口還活著，就算前途茫茫，還是要繼續生活下去。

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