悚！南庄蓬萊溪掏空邊坡 民宅地基塌出30米深大洞

2019-04-10 19:17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉蓬萊村紅毛館居民住家後方，近期發現緊鄰蓬萊溪谷的地基遭溪水侵蝕掏空，護欄邊坡出現30米深的大洞，面對汛期將至，若溪水、大雨持續沖刷，恐導致邊坡持續滑落，危及附近住家，南庄鄉長邱梓增今天早上到場會勘，將協請水利署第二河川局盡速安排勘查、進行防護作業，保障人民身家財產安全。

紅毛館沿蓬萊溪坡邊共10餘戶居民，許多戶世代居住於此，屋齡超過百年，但上月春雨過後，疑似底層溪谷遭溪水沖刷導致地基掏空，山坡地不斷滑落，住家後方邊坡也不斷崩塌，近日更陸續出現深達30米的大洞，一眼望下令人頭皮發麻。

南庄鄉長邱梓增今早與立法委員鍾孔炤國會辦公室主任陳冠宇、縣議員陳光軒、鄉民代表王玉魁到場會勘發現，邊坡崩塌嚴重，已危及當地住戶，尤其附近還有高齡長輩出入，居民們只能先以木板、磚塊等簡易防護措施阻絕，避免失足發生意外，但仍日日提心吊膽。

邱梓增說，本月4日大雨過後，崩塌情況更加嚴重，將聯絡二河局配合野溪整治工程，以維持原始生態為前提，加裝護欄或駁坎等防護措施。陳光軒說，接獲陳情後，已請立委鍾孔炤委協助發文給二河局盡速辦理會勘，趕在雨季前處置，保障居民安全。

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