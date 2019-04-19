得知穆勒任「通俄門」特檢 川普嚇到癱坐飆髒話：我完了

2019-04-19 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕「通俄門」調查報告刪減版今（19）公布。報告指出，當初美國總統川普（Donald Trump）得知穆勒（Robert Mueller）被任命為「通俄案」特別檢察官時，嚇到癱坐在椅子上，還爆髒話表示：「我完了（I'm f---ed）」。

綜合外媒報導，調查報告收錄一份助理司法部長哈特（Jody Hunt）筆記，形容川普得知「噩耗」後，癱坐在椅子上說，「我的天啊，這太恐怖了，我的總統任期玩完了，我完了（I'm f---ed）。」並責備當時也在場的時任司法部長塞森斯（Jeff Sessions），怎麼會讓穆勒出任特檢，「塞森斯你怎能讓這種事發生啊？司法部長不是該保護總統的嗎？」

據報告描述，川普還抱怨，「這是我遇過最糟糕的事。每個人都說，如果和特別檢察官沾上邊，任內等於毀了，案子會耗費好幾年，所有事情都不用做了。」

「通俄門」調查報告刪減版共400多頁，調查川普競選團隊在2016年總統大選中是否勾結俄羅斯，以及有沒有妨礙司法公正；調查結論指出，川普團隊與俄羅斯密謀的證據不足，「基於事實和合宜的法律標準，我們無法判定（川普妨害司法），因此這份報告沒斷定總統犯罪，但也沒有證明他無罪。」

美國司法部公布調查報告後，川普在推特po出一張圖，稱「沒共謀，沒妨礙司法；遊戲結束。」

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