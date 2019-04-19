通俄門刪節版報告公布！ 揭密川普確實曾希望開除檢察官

2019-04-19 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕2016美國總統大選期間，現任美國總統川普被爆出「通俄門」事件。現在，由該事件特別檢察官穆勒（Robert Mueller）整理的調查報告終於出爐。報告中共指控35人有違法之嫌，也提及，川普確實曾經希望動用總統權力，來開除這位正在調查自己的檢察官。

根據《BBC》報導，經過將近2年的調查，這份調查報告總共控告35人具有違法嫌疑，其中包含不少參與總統大選的幕僚，以及政府當局的行政人員。不過這份報告也指出，調查團隊並沒有發現川普的競選活動和俄羅斯之間存在任何「犯罪陰謀」；川普的法律團隊表示，這是1項「全面性的勝利」。

然而，該報告中明確寫道，川普曾在2017年6月打電話給時任白宮法律顧問的麥甘（Don McGahn），試圖要讓穆勒因為「利益衝突」而被撤職。麥甘則告訴調查團隊，他隨後就因為「不打算遵循總統的指示」、「不知道該如何面對總統」而離職。由於穆勒最後確實沒有遭到撤換，因此報告中也表明，調查團隊無法對「川普是否阻擾調查」這項問題給出「具體的法律結論」。

調查團隊認為，川普對問題所提出的書面回覆「很不充分」，但團隊最終選擇不透過冗長的法律追訴來審查他。也就是說，這份調查報告只是指出川普在選舉期間的通俄門事件中無罪，但尚無法證明川普在後續調查過程中完全沒有犯罪嫌疑。

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