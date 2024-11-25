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    首頁　>　國際

    巴基斯坦教派衝突至少82死 政府調停達成停火7天

    2024/11/25 02:36

    〔中央社〕巴基斯坦西北部庫藍特區發生數日激烈教派槍戰，已經造成至少82人喪生、156人受傷。政府團隊介入調停後，官員今天宣布，敵對教派間達成停火7天協議。

    法新社報導，巴基斯坦伊斯蘭教遜尼派人口占多數，但位在西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）、阿富汗邊境附近的庫藍特區（Kurram）擁有為數眾多什葉派人口，引發持續數十年的族群衝突。

    開柏普赫圖赫瓦省政府發言人塞福（Muhammad Ali Saif）宣布：「雙方已經同意停火7天，期間他們還會交換俘虜，並且向對方交還（命喪衝突者的）遺體。」

    最近一波暴力衝突始於21日，當時分別有兩支什葉派穆斯林車隊在警方護送下遭遇伏擊，造成至少43人喪生，引發兩天槍戰。

    不願意具名的當地政府官員告訴法新社，「11月21、22及23日發生的衝突與車隊襲擊導致82人身亡、156人受傷」，死者當中有「16人是遜尼派，66人屬於什葉派社群」。

    槍戰動用輕型和重型武器，持續到深夜，約有300個家庭昨天逃離當地，不過今早沒有新的傷亡通報。

    省政府代表團昨天、今天分別與什葉派、遜尼派社群進行磋商後，達成停火協議。

    開柏普赫圖赫瓦省省會白夏瓦（Peshawar）的安全官員告訴法新社，載有談判代表的直升機抵達衝突區域時遭開火襲擊，所幸沒有人受傷。

    省政府法律廳長艾法帝（Aftab Alam Afridi）稍早表示，達成停火之後，「我們才可以開始處理根本性問題」。1131125

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