小英政績！ 美罕見接連對台軍售 專家：這是「正常的」情況

2019-04-19 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國五角大廈宣布，軍火商雷神公司（Raytheon）獲得1211萬1859美元（約台幣3.7億元）新合約，將為美國海空軍、台灣與其他22國採購號稱「最強」短程空對空飛彈AIM-9X Block II型響尾蛇飛彈。對此，常發表軍武相關時論的部落客王臻明強調，美方近期「罕見的」不斷宣布對台軍售，但其實這是「正常的」情況，更提到這也是蔡政府的政績。

綜合外媒報導，軍火商雷神公司的飛彈系統（MS）業務部門獲得美政府新合約，將提供AIM-9X Block II型響尾蛇戰術飛彈以及相關配件給予美國海、空軍與美國政府核定包含台灣在內的22個國家，預計2021年3月後能將新武器與相關設備運達各國。

美國防部指出，此項軍購案提供的資金當中，台灣為24萬1433美元（約台幣743萬7633元），占總採購資金的2％，高於土耳其（1.5％）等10個國家。據悉，該項軍購案為我國「鳳展專案」軍事計畫一部分，美方除替F-16戰機升級為F-16V外，還售予F-16V配備頭盔瞄準系統和電戰莢艙等裝備，並搭載最新AIM-9X Block II型響尾蛇飛彈。

「是說為什麼最近美國『罕見的』不斷宣布對台軍售？？今天又宣布出售AIM-9X Block II響尾蛇飛彈，是有什麼特殊的政治目的嗎？？」王臻明在臉書表示，其實這才是「正常的」情況。他解釋，正常國家向美國購買軍備，美國答不答應有其正常的程序，通常在半年內會給你答案，同意就開始簽約，不同意就駁回，每個案子不斷地進行著，過去台灣那種一次包裏性通過的方式，才是特例。

王臻明說，一次包裏性通過的方式，是因為政治考量，但這樣的方式常常讓台灣無法預知什麼時候會獲美國同意，而讓國防預算很難編。因此長期以來台灣一直希望改變這種方式，回到與其它美國盟國一樣的方式。

王臻明指出，台灣政府努力了很久，終於在去年成功了。「所以你最近會看到不斷有軍購案的消息出現，因為以前是一次包裏性同意出售，現在是依照正常的期程，先來先審，一經同意就宣布。所以嚴格來說這不是美國故意要挺誰。」

他也強調，這也的確是蔡政府的政績，如果這樣的模式可以長長久久，那總統蔡英文對台灣國防的貢獻就真的很大了。他也暗諷，「反觀阻撓潛艦採購案的前總統，其實幾任總統都很用心於國防，除了那位阻撓採購潛艦的傢伙」。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」轉貼王臻明文章感嘆地說，「遺憾的是，媒體故意不報，只會宣傳韓國瑜，然後名嘴們整天在政論節目上罵政府『為什麼要買破銅爛鐵』」。網友也留言，「如果當初沒被擋預算 如今也不會國防如此失衡 可惡」、「9.2跟軍盲標準說法就是跟美國爸爸買破銅爛鐵」、「小英明真的是個用心的總統」、「破銅爛鐵的是那個唬爛王好不好」。

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