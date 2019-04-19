通俄門刪節版報告 民主黨批司法部袒護川普

2019-04-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國司法部特別檢察官穆勒調查美國總統川普的二○一六年競選團隊，是否與俄羅斯勾結和妨害司法的「通俄門」案報告，原文厚約四百頁，司法部長巴爾及副部長羅森史坦於台灣時間十八日晚間九點半，召開記者會正式公布並討論該報告的刪節版。

巴爾指稱，十八日公布的版本，僅「有限」地刪節。他表示，歷時近兩年調查、發出數千張傳票、數百張搜索票、約談數百名證人，「最重要的結論是，川普及其競選團隊與俄國間沒有勾結」。而俄國駭客的確曾設法入侵民主黨和希拉蕊．柯林頓競選團隊的電腦，並竊取文件及電子郵件。巴爾還說，穆勒查無川普被控妨害司法的證據，「沒有資料因行政特權而遭刪節」，國會共和、民主兩大黨領袖將可看到幾乎未刪節版的報告。在該記者會前，川普與白宮官員也不會先檢閱該報告。

貼權力遊戲劇照 川普諷民主黨人

川普隨即在其社群媒體「推特」上，貼了一張取自ＨＢＯ連續劇「冰與火之歌：權力遊戲」的劇照，把圖修成他的背影，並在圖上寫著「遊戲結束（GAME．OVER）」、「致『川黑』與激進的左派民主黨人—沒勾結、沒妨害司法」。

民主黨美國聯邦眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）表示，該刪節版預定台灣時間十八日晚間十一點，才會以光碟形式提交國會，再貼在司法部官網上。納德勒批評，川普任命的巴爾企圖在十八日的記者會上，搶先引導大眾對該報告的看法，並「採取前所未聞的手段來扭曲穆勒近兩年的調查」。

納德勒已致函穆勒，請他在五月廿三日前往作證。民主黨人士已表明，除非他們取得完整未經過濾的報告、原始證據和憑證、以及五名川普前幕僚的證詞，否則將不會滿意。聯邦眾議院議長裴洛西批評巴爾「拋棄個人信譽和司法部的獨立，一心一意設法袒護川普」。

聯邦眾議院三日表決通過授權納德勒向司法部發出調閱傳票，消息人士說，他最快可能廿二日就發出傳票。華盛頓郵報報導，這將引發恐持續數月甚至數年的法律戰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/