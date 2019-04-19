聖母院捐款背後的「眉角」：富人減稅還能博取聲望？

2019-04-19 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕聖母院大火後，各地富豪、公司行號都紛紛慷慨解囊，捐出大筆大筆的款項，短短2天已經累積將近9億歐元（約新台幣316億元）。不過如此大量捐款湧出也引發各界人員質疑，為何企業和富豪們可以在如此短的時間內就決定捐出如此大量的金額，背後是否隱含可以大量減稅同時又能博取聲望的利益交換存在。

根據《紐約時報》報導，法國國內外社群媒體上好多網友都在問，從敘利亞、伊拉克的難民事件，到發生在英國倫敦某工人階級公寓、造成70多人死亡的「格蘭菲塔火災」（Grenfell Tower fire）都沒能獲得如此迅速和大量的援助，為何僅僅是建築受損而且沒有任何人傷亡的巴黎聖母院卻可以。

英國雷丁大學亨利商學院行銷與聲望學系系主任Adrian Palmer對此表示，這些富翁和公司都與國家有緊密連結，並且從中獲利，因此做出如此迅速的反應並不讓人意外。他指出，「這些品牌代表法國在世界各地銷售，因此任何足以將『法國』深植人們心中的事物都關乎於他們，捐款有助於讓人們覺得他們慷慨、善良且關心公眾事務」。

1位瑞士的品牌管理學教授Markus Renner也表示，「這些公司明明可以等到確認重建工作需要多少金額後再捐款，他們明明可以在事後悄然無聲地捐款，卻選擇在事件發生後第一時間以極大的聲量宣布捐款」，這不免讓人認為這些捐款是很策略性的。網路上也有不少人認為，這些捐款用在非洲難民、氣候變遷等議題上會比重建教堂發揮更大的效用，捐款給聖母院充其量只是一種「很棒的行銷方式」。

報導最後也強調，在法國，慈善捐款可以讓富人及公司行號減少高達60%的稅金。而另一個更多人沒有想到的問題是，這些減少的稅金造成的政府財務短缺，最終都還是要由平民百姓的納稅錢來負擔。

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